Детали Стабильные тарифы на электроэнергию для населения останутся в течение 1,5 года, - Чех

2019-05-26 14:55 318

Благодаря возложению спецобязательств по субсидированию населения на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" тарифы на электроэнергию для населения останутся на нынешнем уровне в течение не менее 1,5 года.

Об этом в эфире телеканала News One заявил внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех.

"Сегодня тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению, сдерживаются. Есть кросс-субсидирование за счет тарифов юридических лиц. Люди хотят знать, как долго будут в либеральном рынке тарифы для населения сдерживаться. Не менее чем полтора года, если исходить из проекта постановления Кабмина о возложении специальных обязанностей (услуги общественного интереса, PSO - Public Service Obligation - ред.) ", - считает С.Чех.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило возложить на компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" специальные обязательства по поставке электроэнергии населению до 31 декабря 2020 года, чтобы обеспечить стабильность тарифа на электроэнергию для населения в условиях функционирования с 1 июля 2019 нового оптового рынка электроэнергии.

"Я считаю, что предложения были представлены правительству, работоспособны, они решают проблему. Генерирующие компании, в составе которых электростанции, работающие на угле, у них высокая себестоимость - у "Западэнерго", "Днепроэнерго", "Донбассэнерго". И возложение специальных обязанностей на эти компании приведет к увеличению цены электроэнергии. Специальным обязательством является продать определенное количество электроэнергии по цене, не меньше, чем себестоимость. У "Энергоатома" себестоимость низкая, у "Укргидроэнерго" топливной составляющей вообще нет, там очень низкая себе стоимость", - утверждает эксперт.

Напомним, представитель "Энергоатома" во время круглого стола, посвященного запуску нового рынка электроэнергии, заявил, что компания выступает за введение реформы с 1 июля 2019 и готова, чтобы открытие оптового рынка не повлияло на тарифы для населения. "Мы при совместной рабочей группе Минэнерго высказались, что готовы участвовать в поддержке тарифов для населения. То есть новый рынок не должен привести к росту тарифов для населения" - заявил 16 мая генеральный директор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин.