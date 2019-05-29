Украина КАРТА Запад Украины сегодня накроют грозовые ливни, шквалы и град

2019-05-29 12:43 159

Украинцев предупредили о надвигающейся непогоде. Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня в западной части страны ожидаются грозы, местами значительные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

"В западной части страны грозы, местами значительные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в западной части страны ожидаются сильные дожди. В других областях - переменная облачность без осадков. В западных регионах синоптики прогнозируют дожди, температура воздуха - +19...+23 градусов тепла днем и +15...+17 ночью. На севере без осадков. Воздух прогреется до +25...+28 градусов днем и +14...+16 ночью.