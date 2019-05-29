Украина Оптическая иллюзия: Потап и Настя запутали Сеть странным снимком

2019-05-29 22:00 201

 

Популярная украинская певица Настя Каменских и ее муж, продюсер Алексаей Потапенко, опубликовали очередной снимок с медового месяца на пляже в Турции, чем поставили Сеть в тупик. Соответствующее фото появилось на странице Потапа в Instagram.

"Как мало нужно для счастья!" - подписал снимок муж.

Так, на фото запечатлены отдыхающие Потап и Настя Каменских. Пара позирует для кадра на шезлонге. В частности, Потап прилег на кресло, а Каменских присела, облокотившись на его ногу.

Размещение ног знаменитостей создало некую оптическую иллюзию, поэтому пользователи Сети не с первого раза смогли понять, "где чьи ноги".

В комментариях к посту юзеры пошутили над конфузом пары.

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