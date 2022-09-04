ВОЙНА В Украине фото Мост возле Каховской ГЭС практически разрушен – спутниковый снимок

2022-09-04 09:30

 

Один из двух пролетов моста через Днепр возле Каховской ГЭС, судя по спутниковому снимку, практически полностью разрушен, второй пролет сильно поврежден. Об этом сообщает в Twitter независимый OSINT-аналитик Бенджамин Питтет.

"Мост возле Новокаховской плотины обрушился из-за многочисленных украинских ударов. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден", – пишет Питтет.

Другой OSINT-аналитик, Тим Эрхарт, опубликовал более четкий снимок, который подтверждает предположение Питтета.

 

Сегодня Стратком ВСУ сообщил, что Антоновский железнодорожный мост в Херсонской области также подвергся ударам.

Ранее спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты не могут подтягивать резервы во временно оккупированную Херсонскую область, так как их логистика подорвана.

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