ВІЙНА В Україні Настю Каменських внесли до бази Миротворець - звинувачують у діях проти національної безпеки

2026-09-11 11:34

Українську співачку Настю Каменських внесли до бази Миротворець. Автори проєкту звинувачують артистку в участі в актах гуманітарної агресії проти України. Також її називають провокаторкою.

У базі Миротворця, куди додають даних осіб, причетних до злочинів проти національної безпеки України, тероризму, сепаратизму або співпраці з росією, з’явилась картка Насті Каменських. Автори проєкту вказали повне ім'я артистки, дату народження, місце проживання і сценічне ім'я на сайті ресурсу.

Автори Миротворця називають Каменських "провокатором". Серед причин внесення артистки до бази вказані: "участь в актах гуманітарної агресії проти України", а також - "в інформаційно-пропагандистських заходах", які, на думку авторів ресурсу, можуть бути спрямовані на дестабілізацію суспільного життя в Україні.

Центр Миротворець просить правоохоронні органи розглядати публікацію інформації про Каменських на сайті як "заяву про скоєння нею усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень".

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