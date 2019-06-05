Украина видео Убийство ребенка полицейскими: по Украине прошла волна протестов против безнаказанности

2019-06-05 11:42 168

В Переяславе-Хмельницком Киевской области прошла акция протеста из-за убийства пятилетнего ребенка. В полицейских блросаали петарды и дымовые шашки.

Акции под стенами полиции и МВД проишли во многих городах Украины. Однако, в Переяславе, городе, где произошло убийство, акция проходила очень неспокойно.

Активисты жгли файеры, в полицейских кидали петардами и дымовыми шашками. Под ноги правоохранителям, которые обступили вход в полицию, положили детские игрушки. На стене полиции краской написали слово "Убийцы".

Во время стычек дымовая шашка ударила также журналистке в ногу. Сейчас помещение полиции охраняет кордон правоохранителей со щитами, в касках. Активисты не расходятся.

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