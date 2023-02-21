Экономика Кабмин Украины передал Нафтогазу акции еще пяти облгазов

2023-02-21 09:24

Кабмин согласовал передачу ряда операторов распределения газа НАК Нафтогаз Украины для предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров поддержал предложение Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и акционерного общества Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины по передаче в управление акционерному обществу"Государственное акционерное общество Чорноморнафтогаз ряда активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.

Также Кабмин поручил Чорноморнафтогаз, Минэнерго и НКРЭКУ принять в соответствии с законодательством все действенные меры, направленные на предотвращение риска сбоя и (или) прерывания функционирования активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

По данным БЦ, решением Печерского районного суда Киева передано в управление АРМА арестованные по требованию ГБР 61% акций Тернопольгаза; 81,36% акций Коростышевгаза; 32,9% акций Кировоградгаза; 14,68% акций Хмельницкгаза; 65,77% акций Мелитопольгаза; по одной акции ряда других операторов ГРМ. Контрольный пакет акций Кировоградгаза уже находится в собственности Нафтогаза.

subscriber subscriber

Еще по теме

КАК СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ НА ПОКУПКЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ АШАН?

2022-12-30 08:19

Эта зима будет самой холодной для украинцев за все годы Независимости, - Нафтогаз

2022-08-30 14:32

Впервые озвучены сроки начала импорта сжиженного природного газа в Украину

2022-06-22 12:28

Нафтогаз рассказал, как украинцы оплачивают счета во время войны

2022-03-20 14:00

Еще новости в разделе "Экономика"

Кабмин Украины передал Нафтогазу акции еще пяти облгазов

2023-02-21 09:24

Как купить и продать криптовалюту с выводом средств?

2023-02-17 15:58

Украина допустит частных инвесторов к добыче титана, урана, ванадия, лития, титана и соли

2023-02-17 12:29

В Украине легализовали электронные деньги - счета электронных кошельков приравнены к банковским

2023-02-17 08:26
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Кабмин Украины передал Нафтогазу акции еще пяти облгазов 2023-02-21 09:24
Как купить и продать криптовалюту с выводом средств? 2023-02-17 15:58
Украина допустит частных инвесторов к добыче титана, урана, ванадия, лития, титана и соли 2023-02-17 12:29
В Украине легализовали электронные деньги - счета электронных кошельков приравнены к банковским 2023-02-17 08:26