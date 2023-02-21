Экономика Кабмин Украины передал Нафтогазу акции еще пяти облгазов

2023-02-21 09:24

Кабмин согласовал передачу ряда операторов распределения газа НАК Нафтогаз Украины для предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров поддержал предложение Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и акционерного общества Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины по передаче в управление акционерному обществу"Государственное акционерное общество Чорноморнафтогаз ряда активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.

Также Кабмин поручил Чорноморнафтогаз, Минэнерго и НКРЭКУ принять в соответствии с законодательством все действенные меры, направленные на предотвращение риска сбоя и (или) прерывания функционирования активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

По данным БЦ, решением Печерского районного суда Киева передано в управление АРМА арестованные по требованию ГБР 61% акций Тернопольгаза; 81,36% акций Коростышевгаза; 32,9% акций Кировоградгаза; 14,68% акций Хмельницкгаза; 65,77% акций Мелитопольгаза; по одной акции ряда других операторов ГРМ. Контрольный пакет акций Кировоградгаза уже находится в собственности Нафтогаза.