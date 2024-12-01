Мир фото + видео В Грузии возобновились акции протестов: правительство силовыми методами разгоняет митингующих

2024-12-01 13:30

В Грузии возобновились массовые акции протестов против отхождения страны от европейского пути. Правительство силовыми методами разгоняет митингующих

Источник: грузинская служба "Радио Свобода"

Детали: К вечеру 30 ноября на проспекте Руставели в Тбилиси под зданием парламента собрались противники пророссийской партии "Грузинская мечта" и действующего правительства. Люди выступают против решения пророссийской партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров о вступлении Грузии в ЕС.

Участники акции перекрыли проезжую часть центрального проспекта грузинской столицы.

В знак протеста митингующие сожгли чучело основателя партии Бидзины Иванишвили. В ответ Министерство внутренних дел Грузии предупредило о приведении в готовность полицейских сил.

Ближе к ночи МВД Грузии заявило, что акция протеста "вышла за рамки закона о собраниях и демонстрациях". Параллельно с этим на улице Братьев Зубалашвили произошли столкновения между демонстрантами и полицией.

По данным местных СМИ, протестующие обстреливали спецназ петардами, в ответ полиция применила водометы.

Около 23 часов ночи митингующие начали возводить баррикады на проспекте Руставели. Силовики использовали против них водометы и слезоточивый газ. Часть демонстрантов переместилась в парк 9 апреля.

Митингующие возводят баррикады, полиция забрасывает их слезоточивым газом.

Кроме Тбилиси, масштабные акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Телави, Гурджаани и других городах Грузии.

Как сообщает "Эхо Кавказа", в Батуми на акцию протеста люди собрались как у правительственного здания, так и у офиса телеканала Ajara TV. Грузинские власти в ответ стягивают большое количество полиции.

Митингующие выражают несогласие с решением партии "Грузинская мечта" и демонстрируют солидарность с арестованными накануне митингующими.

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