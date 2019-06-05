Детали Позиція уряду: ринок електроенергії має бути запроваджено вчасно - Гройсман

2019-06-05 18:00 186

Новий ринок електроенергії має бути запроваджений 1 липня. Іншого варіанту уряд не розглядає. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня.

"Парламент визначив, що ринок має бути прийнятий 1 липня і впроваджений в дію, відповідно до Закону України. У нас немає варіантів сьогодні жодних, як тільки вводити його", - заявив Гройсман.

Прем'єр також наголосив на тому, що ціни на електроенергію для населення після запровадження ринку не зростуть. А також повідомив, що уряд ухвалив всі технічні рішення для запуску ринку.

"Друга позиція, щоби ціни для населення і промисловості були обмежені і не привели до зростання. Як зараз сказали міністр енергетики і віце-прем'єр-міністр профільний, що вони це гарантують", - повідомив Гройсман.

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який функціонуватиме у відповідності із стандартами ЄС, має бути запроваджено 1 липня 2019 року, згідно Закону України "Про ринок електричної енергії". Запровадження ринку є умовою програми співробітництва України з МВФ, згідно якої наша країна отримає цього року 2,5 млрд доларів кредиту, а також надання макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.

Як повідомлялося, на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України прийняв дві найважливіші постанови, необхідні для запуску нового ринку електроенергії - "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів" і "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами".