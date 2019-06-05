Детали Позиція уряду: ринок електроенергії має бути запроваджено вчасно - Гройсман

2019-06-05 18:00 186

 

Новий ринок електроенергії має бути запроваджений 1 липня. Іншого варіанту уряд не розглядає. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня.

"Парламент визначив, що ринок має бути прийнятий 1 липня і впроваджений в дію, відповідно до Закону України. У нас немає варіантів сьогодні жодних, як тільки вводити його", - заявив Гройсман.

Прем'єр також наголосив на тому, що ціни на електроенергію для населення після запровадження ринку не зростуть. А також повідомив, що уряд ухвалив всі технічні рішення для запуску ринку.

"Друга позиція, щоби ціни для населення і промисловості були обмежені і не привели до зростання. Як зараз сказали міністр енергетики і віце-прем'єр-міністр профільний, що вони це гарантують", - повідомив Гройсман.

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який функціонуватиме у відповідності із стандартами ЄС, має бути запроваджено 1 липня 2019 року, згідно Закону України "Про ринок електричної енергії". Запровадження ринку є умовою програми співробітництва України з МВФ, згідно якої наша країна отримає цього року 2,5 млрд доларів кредиту, а також надання макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.

Як повідомлялося, на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України прийняв дві найважливіші постанови, необхідні для запуску нового ринку електроенергії - "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів" і "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами".

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ОНЛАЙН Прямая трансляция из Верховной Рады - отчет премьера Яценюка за год

2016-02-16 10:45 14235

Еще новости в разделе "Детали"

Карен Тер-Оганов: бизнес-сообщество способно вывести США, Россию и ЕС из затяжного санкционного кризиса

2019-06-05 20:00 222

Позиція уряду: ринок електроенергії має бути запроваджено вчасно - Гройсман

2019-06-05 18:00 186

План Коломойского провалился - Кабмин принял постановления, запускающие рынок электроэнергии с 1 июля

2019-06-05 16:02 438

документ Электроэнергия в новом рынке дорожать не будет, - НКРЭКУ

2019-06-04 11:36 564
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Карен Тер-Оганов: бизнес-сообщество способно вывести США, Россию и ЕС из затяжного санкционного кризиса 2019-06-05 20:00 222
Позиція уряду: ринок електроенергії має бути запроваджено вчасно - Гройсман 2019-06-05 18:00 186
План Коломойского провалился - Кабмин принял постановления, запускающие рынок электроэнергии с 1 июля 2019-06-05 16:02 438
документ Электроэнергия в новом рынке дорожать не будет, - НКРЭКУ 2019-06-04 11:36 564

Лента

21:30 Туск сделал заявление по Украине после встречи с Зеленским
21:00 "Чтобы вернуть мир": Зеленский призвал ЕС усилить санкции против РФ
20:30 Появились новые подробности убийства пятилетнего мальчика
20:00 Карен Тер-Оганов: бизнес-сообщество способно вывести США, Россию и ЕС из затяжного санкционного кризиса
19:30 Важные изменения с 1 сентября: что изменится на дорогах
19:00 В Минске готовят новое перемирие на Донбассе
18:30 Ярмарки Киева опасны для здоровья. И вот почему
18:00 Позиція уряду: ринок електроенергії має бути запроваджено вчасно - Гройсман
18:00 Аваков не собирается уходить в отставку после убийства ребенка полицейским
17:30 Кабмин решил по-другому формировать цены на газ для населения