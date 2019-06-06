Украина КАРТА Сегодня Украину накроют грозовые дожди, объявлено штормовое предупреждение

2019-06-06 12:43 102

Сегодня в Украину снова идет грозовые дожди. Лишь в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет солнечно и без осадков.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на севере в этот день синоптики прогнозируют до +28°C, ночью температура упадет до +15°C +17°C.

На западе сегодян днем ожидается +25°C...+27°C, ночью - до +17°C. На востоке днем будет порядка +33°C, ночью похолодает до +14°C...+16°C. На Юге синоптики прогнозируют до +29°C днем, и +18°C ночью. В центральной части страны днем воздух прогреется до +29°C, а вот ночью температура упадет до +16°C.

В Киеве сегодня днем также ожидается дождь. Температура воздуха будет держаться в районе +28°C, к ночи заметно похолодает, термометры покажут +16°C ...+18°C.