Детали Роз’яснення НКРЕКП дозволить більш м’яко перейти до ринку електроенергії, - Олександр Трохімець

2019-06-08 16:55 147

 

НКРЕКП надала роз’яснення, як уникнути підвищення цін на електроенергію для населення після введення ринку електроенергетики, що дозволить перейти до ринку більш м’яко. Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохімець у Facebook

"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), сьогодні на своєму сайті опублікувала застереження щодо юридичних недоліків урядової постанови про покладання спеціальних обов`язків на ринку електричної енергії та вказала шляхи їх вирішення. Уряд пропонує зафіксувати ціну на електроенергію для населення на рівні 1,03 грн/кВт*год. Сьогодні вона коштує: перші 100 кВт*год - 0,90 грн, більший об’єм - 1,68 грн. НКРЕКП звернула увагу на деякі юридичні сірі зони урядової постанови, водночас надавши рекомендації щодо їх виправлення», - написав Трохімець.

На його думку, органи влади зараз роблять все можливе, щоб запустити ринок електроенергії з 1 липня. Наразі йде технічне обговорення механізму захисту населення від різких стрибків вартості електроенергії для того, щоб його вдосконалити. І роз’яснення галузевого регулятора дає можливість більш м’яко перейти до ринкових умов в електроенергетиці.

«Сьогодні всі необхідні документи для повноцінного своєчасного початку функціонування ринку електроенергії з 1 липня прийняті. Недоліки, у разі їх наявності, будуть економічним чи правовим шляхом виправлені вже самим ринком», - наголосив експерт.

Нагадаємо, новий ринок електроенергії має запрацювати з 1 липня 2019 року відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії». Запровадження ринку є зобов’язанням України перед ЄС щодо імплементації Третього енергопакету. На засіданні уряду 5 червня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ринок буде введено вчасно.

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Детали

Роз’яснення НКРЕКП дозволить більш м’яко перейти до ринку електроенергії, - Олександр Трохімець 2019-06-08 16:55 147
Правительство должно взять под жесткий контроль координацию введения рынка электроэнергии, – экс-министр 2019-06-07 20:30 594
Американцы требуют запустить рынок электроэнергии с 1 июля 2019 2019-06-07 18:49 690
Джангиров: мы получили объединённую силу Юго-востока состоящую из политических тяжеловесов 2019-06-07 18:44 663

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