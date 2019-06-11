Политика Филарет заявил, что не принимает Томос, поскольку ПЦУ служит грекам

2019-06-11 13:16 183

Почетный патриарх Филарет заявил, что не принимает Томос, так как не имел возможности ознакомиться с его содержанием заблаговременно.

"Этот Томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания Томоса, который нам дали. Если бы мы знали смысл, то 15 декабря то не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую. Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?" — заявил Филарет на форуме украинской интеллигенции, передает Громадське.

Напомним, Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине 11 октября 2018 года. Церемония подписания Томоса состоялась 5 января 2019 года в Стамбуле.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию посох и Томос об автокефалии. Это произошло во время торжественного богослужения в церкви Святого Георгия в Стамбуле. В этот же день Томос прибыл в Украину и был принят в трапезном храме Святой Софии.

10 января Томос об автокефалии ПЦУ, который ранее в Стамбуле подписали члены Синода Вселенского патриархата, уже вернулся в Украину.