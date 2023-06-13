ВОЙНА В Украине Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что уничтожение Каховской ГЭС не должно остаться безнаказанным

2023-06-13 09:24

Вселенский патриарх Варфоломей считает, что уничтожение дамбы Каховской ГЭС не должно остаться безнаказанным. Об этом патриарх говорил во время встречи с главой Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести Виктором Еленским, сообщает пресс-служба ведомства.

"Патриарх, известный своей особой преданностью проблеме сохранения окружающей среды, отметил, что преступление уничтожения плотины Каховского водохранилища не должно остаться безнаказанным", - говорится в сообщении пресс-службы.

Патриарх благословил украинский народ и выразил решительную поддержку Украине.

"Председатель государственной службы и Вселенский патриарх выразили стремление к всестороннему содействию укрепления православия в Украине, его восходящему продвижению, его служению народу, переживающему самый драматичный этап своей новейшей истории", - добавляет пресс-служба.

Напомним, 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Разрушение вызвало масштабное наводнение, а также гуманитарную и экологическую катастрофу. Под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Из-за теракта на Каховской ГЭС в пяти областях Украины опасно использовать воду из водоемов

2023-06-13 12:27

Великобритания предоставит Украине гуманитарную помощь на 20 млн долларов

2023-06-12 11:33

Херсонские арбузы и помидоры исчезнут: что ждет украинский рынок после катастрофы на Каховской ГЭС

2023-06-11 14:20

Уровень подтопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС достиг 5,61 метра

2023-06-08 13:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Ракетный удар по многоэтажке в Кривом Рогу - стали известны новые подробности

2023-06-13 14:32

Бундесвер способен предоставить Украине намного больше танков Leopard 2

2023-06-13 13:35

Из-за теракта на Каховской ГЭС в пяти областях Украины опасно использовать воду из водоемов

2023-06-13 12:27

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что уничтожение Каховской ГЭС не должно остаться безнаказанным

2023-06-13 09:24
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Ракетный удар по многоэтажке в Кривом Рогу - стали известны новые подробности 2023-06-13 14:32
Бундесвер способен предоставить Украине намного больше танков Leopard 2 2023-06-13 13:35
Из-за теракта на Каховской ГЭС в пяти областях Украины опасно использовать воду из водоемов 2023-06-13 12:27
Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что уничтожение Каховской ГЭС не должно остаться безнаказанным 2023-06-13 09:24