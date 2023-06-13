ВОЙНА В Украине Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что уничтожение Каховской ГЭС не должно остаться безнаказанным

2023-06-13 09:24

Вселенский патриарх Варфоломей считает, что уничтожение дамбы Каховской ГЭС не должно остаться безнаказанным. Об этом патриарх говорил во время встречи с главой Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести Виктором Еленским, сообщает пресс-служба ведомства.

"Патриарх, известный своей особой преданностью проблеме сохранения окружающей среды, отметил, что преступление уничтожения плотины Каховского водохранилища не должно остаться безнаказанным", - говорится в сообщении пресс-службы.

Патриарх благословил украинский народ и выразил решительную поддержку Украине.

"Председатель государственной службы и Вселенский патриарх выразили стремление к всестороннему содействию укрепления православия в Украине, его восходящему продвижению, его служению народу, переживающему самый драматичный этап своей новейшей истории", - добавляет пресс-служба.

Напомним, 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Разрушение вызвало масштабное наводнение, а также гуманитарную и экологическую катастрофу. Под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов.