Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: 15 и 16 июня в Украине будет жарко, на Западе - дожди

2019-06-14 18:28 156

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, на выходных, 15-16 июня, почти по всей территории Украины синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, на западе дождь. При этом дневная температура будет держаться на отметке 30-35 градусов тепла.

В субботу, 15 июня, в западных и некоторых северных областях дождь. На остальной территории без осадков, синоптики прогнозируют умеренную облачность с прояснениями. На западе, севере и в центре страны столбик термометра остановится на +29...+32 днем и +16...+18 ночью. В восточных областях ожидается +29...+33 днем и +15...+17 ночью. На юге днем будет +31...+33, а ночью +19...+23.

В воскресенье, 16 июня, дожди в западных и Одесской областях, на остальной территории - без осадков. На западе и в центре страны синоптики прогнозируют +29...+31 днем и +16...+18 ночью. В северных и восточных областях ожидается днем +27...+29, а ночью +16...+18. На юге +31...+33 днем и +19...+21 ночью.