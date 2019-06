Политика Суд над ПриватБанком: НБУ заявил об угрозе стабильности Украины

2019-06-18 20:00 147

Национальный банк Украины считает, что ситуация вокруг судебных решений о национализации ПриватБанка несет риски для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и международными финансовыми организациями.

В свою очередь, это ставит под угрозу финансовую стабильность страны, заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на презентации отчета о финансовой стабильности в Киеве во вторник, 18 июня, передает "Интерфакс-Украина".

"Ключевой вызов для финансовой стабильности – ситуация с ПриватБанком", – отметила Рожкова.

В то же время в НБУ подчеркивают, что финансовая стабильность Украины в последние месяцы значительно укрепилась, а уровень напряжения в банковской системе снизился.

Рожкова также добавила, что у Нацбанка существует определенный план действий по судебным разбирательствам вокруг ПриватБанка.

Напомним, что 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.