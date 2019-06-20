Украина ТРАГЕДИЯ В Одесской области нашли тело девочки, пропавшей неделю назад

2019-06-20 09:40 219

Ребенок ушел в танцевальный кружок еще неделю назад и не вернулся. Сотни местных жителей и правоохранителей прочесывали местность в поисках девочки.

В селе Ивановка Одесской области большое горе. Нашли тело пропавшей ранее 11-летней Даши Лукьяненко .

"Только что при обследовании территории в селе Ивановке полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результе обыска полицейские обнаружили вероятное тело пропавшей Дарьи Лукьяненко", – Об сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка с выгребной ямы. После чего оно будет направлено на судмедэкспертизу, а также проведено опознание родственниками.

Напомним, в Одесской области сотни людей искали пропавшую 13 июня Дарью Лукьяненко 2007 года рождения, которая ушла в танцевальный кружок в райцентре Ивановка (Одесская область), после чего пропала.