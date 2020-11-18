Украина COVID-19 обнаружен еще у одного новоизбранного мэра - чиновник перешел на удаленку

2020-11-18 09:40 98

Только избранный мэр города Черноморска Одесской области Василий Гуляев заболел коронавирусом.

Городской голова написал на своей странице в Facebook, что сейчас работает дистанционно.

57-летний мэр отметил, что он сдавал тесты два раза. Первый результат оказался отрицательным, второй – положительным.

Из-за его диагноза вся мэрия перешла на дистанционный режим работы.

Напомним, ранее мэр Кропивницкого попал в больницу с COVID-19. Андрей Райкович выполняет все назначения и врача. Также коронавирус был обнаружен  у мэра Умани Александра Цебрия.

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