Политика ЦИК по решению суда отменила результаты голосования - где будут перевыборы

2020-11-19 12:15 161

Центризбирком обязал Каролино-Бугазскую сельскую территориально избирательную комиссию Одесской области решить вопрос о назначении повторных местных выборов. 

"Комиссия во исполнение решения суда и с целью восстановления нарушенных избирательных прав отдельных граждан быть избранными обязала Каролино-Бугазской сельскую территориальную избирательную комиссию Белгород-Днестровского района Одесской области безотлагательно принять соответствующие решения. А именно - решить вопрос о признании выборов депутатов Каролино-Бугазской сельского совета в многомандатных избирательных округах № 1 - 5, 7 и Каролино-Бугазской сельского головы такими, которые не состоялись, а также о назначении соответствующих повторных выборов, о чем безотлагательно проинформировать ЦИК", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Также указанную комиссию обязано привести свои решения и деятельность в соответствие с требованиями избирательного законодательства Украины, с учетом решений судов, вступивших в законную силу.

Напомним, ранее Одесский окружной админсуд признал противоправным и отменил постановление Каролино-Бугазской сельской ТИК о признании Андрея Апанасенко Каролино-Бугазским сельским головой.

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