Украина КАРТА Жара сегодня немного отступит - в Украину идут первые летние дожди

2019-06-24 12:40 279

Сегодня в стране наконец немного спадет жара. По данным синоптиков, 24 июня, почти на всей территории Украины ожидаются дожди.

Солнечная погода без осадков ожидается только в регионах Волынской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

На севере Украины сегодня до +32 тепла, ночью около +18...+20. На западе температура воздуха днем повысится до +28 градусов, но ночью упадет до +14. На востоке ожидается днем около +30, ночью не более +21. На юге синоптики прогнозируют днем +31...+33. На территории центральных областей днем температура воздуха составит +32, а ночью упадет до +19.

В Киеве сегодня также ожидается дождь. Температура днем поднимется до +30, правда к ночи упадет до +19...+20.