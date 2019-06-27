Украина КАРТА Прогноз погоды: В Украину идут грозовые ливни, по ночам будет прохладно

2019-06-27 13:12 249

Сегодня в почти во всех областях страны ожидаются дожди с грозами. Как указхано в свежем прогнозе Гидрометцентра, солнечная погода будет держаться только в некоторых регионах в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

На севере температура воздуха повысится до 28 градусов тепла, а ночью около 18. На западе синоптики днем прогнозируют 27...29 градусов, ночью 17...19. На востоке днем ожидается 32 градуса тепла, а ночью всего 15. На юге температура воздуха днем будет 33...35 градусов, ночью не более 20. В центральных областях Украины синоптики днем прогнозируют 30...32 градуса тепла, ночью до 18.

В Киеве сегодня синоптики прогнозируют дождь с грозой. Температура воздуха днем поднимется до 30 градусов тепла, ночью будет около 20.