Детали Зеленский понятия не имеет, как остановить войну, и будет советоваться с депутатами, – блогер

2019-07-05 16:32 123

 

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, как остановить войну, и хочет посоветоваться об этом с депутатами. Об этом заявил политолог Алексей Якубин в своей публикации в социальной сети Facebook.

«За последние недели мы уже поняли, что у президента Зеленского нет четкой позиции по многим важным вопросам. И, к сожалению, как решать конфликт на Донбассе и восстанавливать мир – он тоже не знает. Как теперь оказалось, он для этого будет советоваться с депутатами... Мы все прекрасно помним, как на президентских выборах Зеленский говорил, что мир – это первостепенная задача и он сделает все, чтобы его добиться», – написал эксперт.

По его словам, несмотря на предвыборные обещания, у Зеленского не торопятся устанавливать мир.

«Один из членов Зе-команды – Владимир Воронов – недавно заявил, что «быстрого решения конфликта быть не может». Вместо этого он предлагает создать в Верховной Раде специальный комитет, который будет заниматься вопросом по реинтеграции оккупированных территорий. То есть вместо каких-то активных и понятных действий по решению конфликта, новые депутаты будут снова заниматься «обсуждениями» – читай тянуть резину, разводить бюрократию», – отметил политолог.

Он также уточнил, что это не мнение отдельного члена президентской команды – поддержал этот тезис и глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

«Он (Разумков, – ред.) заявил, что конфликт на Донбассе невозможно решить «шапкозакидательством». Спасибо, мы уже поняли, что вместо этого Зеленский и его команда планируют заниматься «комитетосозданием». Опять. Получается, никто не планирует вести активную дипломатию, на полную использовать Минские соглашения, использовать разные треки, начать наконец их выполнение, начать прямые переговоры со всеми сторонами конфликта. Вместо этого у нас снова будут снова разглагольствовать и писать фантастические концепты, которые никто никогда не сможет воплотить в жизнь. Вместо того чтобы попробовать реализовать Минск во всей полноте – а потом уже делать выводы», – констатировал Алексей Якубин.

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