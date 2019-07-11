Детали Стали відомі імена 12-ти фіналістів Другого всеукраїнського фестивалю-премії «ГРА»/ «GRA»

2019-07-11 17:30 138

«ГРА» («GRA» («Great Real Art»)) була заснована Національною спілкою театральних діячів України минулоріч. Подібний проект проходив вперше в історії країни і виявився успішним. Про це засвідчили позитивні відгуки театральних критиків, як українських так і зарубіжних, відгуки глядачів і кількість цьогорічних театральних колективів-учасників проекту. Кількість учасників, що пройшли технічний відбір, збільшилася з 70 до 83.

Фестиваль має встановлені етапи й правила. «GRA» проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Друга ГРА стартувала на початку поточного року і зібрала до розгляду прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2018 р. Заявки надходили з різних регіонів України в і з різних за формою власності і форматом роботи театральних колективів.

Далі Експертна Рада фестивалю (складається з відомих і компетентних театральних критиків, театро- і музикознавців) з 84-х заявників обрала 30 кращих. Саме вони потрапили до лонг-листа і продовжили боротьбу. Протягом березня-червня експерти подорожували містами України і переглядали вистави з лонг-листа наживо. І вони вже зробили свій вибір.

5 липня відбулася головна театральна подія літа: організаторами фестивалю був оприлюднений шорт-лист с 12-ти вистав, які пройшли до фінальної частини. У листопаді в Києві відбудеться показ цих вистав на різних театральних майданчиках столиці. У глядачів, до речі, теж буде можливість переглянути вистави-фіналісти, заздалегідь придбавши квитки. Визначать і оголосять переможців члени Міжнародного журі наприкінці листопада.

Враховуючи масштаб та резонанс проекту, Спілка розширила перелік номінацій. Цьогоріч лауреати були визначені, як і минулого року, у шести загальних номінаціях: За найкращу драматичну виставу; …виставу для дітей; …музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу; …хореографічну/балетну/пластичну виставу; ….виставу камерної сцени (до 150 глядачів); ….пошуково-експериментальну виставу (на перетині театральних / мистецьких жанрів) та шести індивідуальних: За найкращу жіночу роль; …чоловічу роль; …режисерську роботу; …сценографію; …хореографію; …музичне рішення вистави. У підсумку найкращих гравців у ГРІ за театральний Оскар буде нагороджено Дипломом лауреата та грошовою винагородою на реалізацію нового творчого проекту.