Мир В Apple Watch выявили опасное приложение, помогающее прослушивать iPhone

2019-07-12 19:28 135

Компания Apple временно отключила в часах Apple Watch приложение, в котором была обнаружена уязвимость, дающая возможность прослушивать разговоры на чужом устройстве.

Как сообщает TechCrunch со ссылкой на представителей компании, речь идет о приложении Walkie-Talkie, с помощью которого владельцы часов могут обмениваться голосовыми сообщениями.

В Apple принесли извинения клиентам за доставленные неудобства и пообещали в кратчайшие сроки устранить уязвимость.

В компании выяснили, что ошибка могла позволить кому-то прослушивать iPhone другого клиента без согласия, однако уточняется, что пока таких случаев установлено не было.