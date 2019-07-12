Мир В Apple Watch выявили опасное приложение, помогающее прослушивать iPhone

2019-07-12 19:28 135

Компания Apple временно отключила в часах Apple Watch приложение, в котором была обнаружена уязвимость, дающая возможность прослушивать разговоры на чужом устройстве.

Как сообщает TechCrunch со ссылкой на представителей компании, речь идет о приложении Walkie-Talkie, с помощью которого владельцы часов могут обмениваться голосовыми сообщениями.

В Apple принесли извинения клиентам за доставленные неудобства и пообещали в кратчайшие сроки устранить уязвимость.

В компании выяснили, что ошибка могла позволить кому-то прослушивать iPhone другого клиента без согласия, однако уточняется, что пока таких случаев установлено не было.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В США ввели запрет на тюнинг и даже самостоятельный ремонт авто

2019-07-12 20:32 540

Стало известно, когда освободят военнопленных украинских моряков

2019-07-12 20:04 135

Зеленскому не нужен мир, потому он мешает поиску взаимопонимания и налаживанию диалога, – эксперт

2019-07-12 19:52 102

Кандидат по округу №155 Виктор Мялик связан с Виктором Медведчуком

2019-07-12 19:48 102

Еще новости в разделе "Мир"

В Apple Watch выявили опасное приложение, помогающее прослушивать iPhone

2019-07-12 19:28 135

Туристам в Дубае впервые разрешили свободно покупать алкоголь, но есть условие

2019-07-12 15:30 309

Стала известна дата выхода "Шерлока Холмса-3" с Робертом Дауни-мл. и Джудом Лоу

2019-07-12 14:46 312

Гуманный суд ФРГ приговорил воевавшего на Донбассе наемника к двум годам условно

2019-07-12 09:12 348
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В Apple Watch выявили опасное приложение, помогающее прослушивать iPhone 2019-07-12 19:28 135
Туристам в Дубае впервые разрешили свободно покупать алкоголь, но есть условие 2019-07-12 15:30 309
Стала известна дата выхода "Шерлока Холмса-3" с Робертом Дауни-мл. и Джудом Лоу 2019-07-12 14:46 312
Гуманный суд ФРГ приговорил воевавшего на Донбассе наемника к двум годам условно 2019-07-12 09:12 348

Лента

20:32 В США ввели запрет на тюнинг и даже самостоятельный ремонт авто
20:04 Стало известно, когда освободят военнопленных украинских моряков
19:52 Зеленскому не нужен мир, потому он мешает поиску взаимопонимания и налаживанию диалога, – эксперт
19:48 Кандидат по округу №155 Виктор Мялик связан с Виктором Медведчуком
19:28 В Apple Watch выявили опасное приложение, помогающее прослушивать iPhone
18:33 С 12 по 25 июля в Киеве ограничат движение по Набережному шоссе
17:31 Актриса Тейлор Свифт заработала 185 млн долларов и заняла первую строку в Forbes
16:29 В РФ официально признали украинцев угрозой своей нацбезопасности
видео 16:19 Афера століття: як Куліч надумав пошити в дурні чернігівців
15:30 Туристам в Дубае впервые разрешили свободно покупать алкоголь, но есть условие