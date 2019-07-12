В Apple Watch выявили опасное приложение, помогающее прослушивать iPhone

Компания Apple временно отключила в часах Apple Watch приложение, в котором была обнаружена уязвимость, дающая возможность прослушивать разговоры на чужом устройстве.
Как сообщает TechCrunch со ссылкой на представителей компании, речь идет о приложении Walkie-Talkie, с помощью которого владельцы часов могут обмениваться голосовыми сообщениями.
В Apple принесли извинения клиентам за доставленные неудобства и пообещали в кратчайшие сроки устранить уязвимость.
В компании выяснили, что ошибка могла позволить кому-то прослушивать iPhone другого клиента без согласия, однако уточняется, что пока таких случаев установлено не было.