Детали Нещодавно у Національній опереті відбулася прем’єра трагікомедії «Розмова, якої не було»

2019-07-13 15:33 354

 

Національна оперета України знову вкотре здивувала своїх глядачів: 26 та 27 червня тут  – на «Сцені 77», що під дахом Театру - відіграли трагікомедію «Розмова, якої не було» за п’єсою Родіона Білецького.

Комерційний директор театру, з. п. к. України Оксана Когут представила пресі творчу групу вистави, розповіла про новини Театру та запросила гостей на перегляд постановки на «Сцену 77», до якої ведуть рівно 99 сходинок.

Режисер вистави Ігор Ніколаєв присвятив постановку університетському товаришу Олександру Терехову, чиє життя обірвалося передчасно. Гострі соціальні проблеми, тим не менш, стали не стільки темою для постановки, скільки важливим приводом до роздумів про багатогранність й щедрість життя.

І хоча червоною ниткою цієї театральної розповіді дійсно є трагедія, насправді ж вистава розкриває радість і повноту життя.

Про це свідчить одна з фінальних реплік героя за ім’ям Ігор: «Час ще є!..!

Емоційно й щиро розігрують артисти Національної оперети України Валентин Котенко (Герой) і Максим Булгаков (Ігор) події з життя двох друзів. Сцени юнацьких років, дитинства, спільних подорожей динамічно змінюють одна одну: виконавці швидко перевтілюються у найрізноманіші образи, створюють єдину просту і трішечки сентиментальну історію двох товаришів.

Чому Героя так бентежить те, що знаходиться там, у потойбіччі?.. Чому Ігор прагне пригадати якомога більше історій з минулого? Біле лікарняне ліжко, що знаходиться у центрі сцени – привід до цієї розмови, а її сенс – продовження життя.

Змістовно, відверто, чесно про соціально-важливі аспекти сьогодення у виставі Ігоря Ніколаєва «Розмова, якої не було».

Приєднуйтесь до розмови!

Підготовлено за матеріалами прес-центру НАТО

Фото: Оксана Лазепко, Анатолій Федорців

Коли знову: 13 вересня

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. метро «Олімпійська»).

«Сцена 77». Початок о 19:00

Замовити квитки: +38 (044) 289-53-31, (050) 719-73-90, (063) 674-43-34

Купити ТУТ: http://operetta.com.ua/event/rozmova-yakoyi-ne-bulo/

 

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