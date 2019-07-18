Детали Глава ГАСКа Сергей Кузьмин лишится кресла за профнепригодность?

2019-07-18 14:08 84

Вчера на заседании Кабинета Министров Украины Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко доложил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману о непрохождении главой Госархстройинспекции Сергеем Кузьминым испытательного срока на этом посту.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Мы проанализировали состояние выполнения задач и ситуацию на строительном рынке, которая является катастрофической по количеству обращений и отказов. Поэтому я подготовил именно такое представление", - подчеркнул Зубко. В частности, Сергей Кузьмин предоставил недостоверную информацию для доступа к государственной тайне, не смог внедрить электронный кабинет застройщика, количество отказов в предоставлении документов разрешительного характера увеличен с 20 до 70%, а государственный орган за это время стал одним из самых коррумпированных в Украине», - заявил он.

Сергея Кузьмина было принято на должность 27 марта 2019, а испытательный срок длился три месяца. Сейчас результаты его работы на посту дают все основания для принятия Правительством решения о его освобождении от должности главы Госархстройинспекции, однако освободят чиновника по представлению Министра пока не известно.

 

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Детали"

Глава ГАСКа Сергей Кузьмин лишится кресла за профнепригодность?

2019-07-18 14:08 84

ТОВ «УНІТ» судитиметься з «Укрзалізницею» за розповсюдження брехні

2019-07-18 12:33 156

Мураев ведет себя как настоящая проститутка от политики, бегая от партии к партии, – эксперт

2019-07-17 21:23 726

Леонид Емец: Как с зарплатой в 250 долларов построить элитный коттедж в Конча-Заспе, - СМИ

2019-07-17 19:03 825
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Глава ГАСКа Сергей Кузьмин лишится кресла за профнепригодность? 2019-07-18 14:08 84
ТОВ «УНІТ» судитиметься з «Укрзалізницею» за розповсюдження брехні 2019-07-18 12:33 156
Мураев ведет себя как настоящая проститутка от политики, бегая от партии к партии, – эксперт 2019-07-17 21:23 726
Леонид Емец: Как с зарплатой в 250 долларов построить элитный коттедж в Конча-Заспе, - СМИ 2019-07-17 19:03 825

Лента

14:45 Мобилизация в Венесуэле: страна снова готовится свергнуть диктатора Мадуро
14:12 Полицейского поймали на торговле уликами - уничтожал доказательства за деньги
14:08 Глава ГАСКа Сергей Кузьмин лишится кресла за профнепригодность?
документ 13:44 Зеленский начал давить на Парубия - обвиняет спикера ВРУ в растрате 700 млн гривен
13:16 Курт Волкер заявил о грубом давлении Путина на Зеленского из-за выборов в Раду
12:45 Курс валют на сегодня: доллар стабилен, евро подешевело на 2 копейки
12:33 ТОВ «УНІТ» судитиметься з «Укрзалізницею» за розповсюдження брехні
КАРТА 12:13 В зоне ООС на Донбассе вторые сутки прошли без потерь, но обстрелы не прекращаются
11:42 Главный ревизор ГФС в Киеве арестован - требовал большую взятку за содействие
11:15 Подтверждено местонахождение 69 украинских пленных - в Минске утвердили списки для обмена