Есть люди, которые даже не задумываются, что удача в их жизни происходит неслучайно. Везение – это не дело случая, а уже спланированное действие свыше. Каждый человек обладает особым даром, который напрямую зависит от Знака Зодиака, утверждает «Мой журнал».

Но несмотря на это, есть вещи, которые отпугивают удачу. Чтобы уберечь себя от череды несчастий, нужно избавиться от них. Поэтому нужно детальнее углубиться в гороскоп и понять, что же мешает быть счастливым.

Овен

Один из самых жизнерадостных знаков, который своим оптимизмом притягивает везенье. Каждую секунду в голове Овна образуется новая гениальная идея, он энергичен, обожает движение. Такому человеку категорически нельзя окружать себя вещами, которые несут «мертвую» энергетику. К примеру, засохшими цветами или чучелами убитых животных и всем. Подобные предметы отнимают всю силу Овна, поэтому от них нужно избавляться в первую очередь.

Телец

По своей природе Тельцы запасливые, они сносят в свой дом всё, что не лень. Кроме того, что в помещении накапливается гора хлама, так еще к нему добавляются антикварные вещи. Этим Телец и портит себе жизнь, отворачивая удачу спиной. Чтобы исправить положение, необходимо пересмотреть и изменить привычки, этим самым очищая собственное биополе.

Близнецы

Близнецы – ветреный знак, они с легкостью относятся к жизни и поэтому фавориты судьбы. Они не привыкают к одной вещи, а быстро меняют ее на другую. Опасность для Близнецов несут не вещи, а окружающие. Ведь если рядом находятся люди с плохими замыслами или попросту завистники, они портят безупречную ауру Близнецов. В особенности если речь заходит о подарках, которые Близнец принимает от них. Поэтому стоит внимательно пересмотреть свое окружение.

Рак

Зачастую Раки приобретают новые вещи, не задумываясь об их назначении. В особенности, если делают это в гневе или сильной депрессии. Большинство предметов негативно влияют на жизнь и удачу Рака. Поэтому вещи, которые были куплены с негативным настроем, лучше выбросить сразу.

Лев

Для привлечения удачи Львам нужно быть в гармонии с собой и всем миром. Если в душе полный покой, то везение само настигнет Льва. Единственное, что не рекомендуется делать этому знаку, так это сохранять вещь умершего человека и всё, что с ним связано.

Дева

По натуре Девы хозяйственные, им тяжело выбрасывать старые, ненужные вещи. Если вдруг они копят испорченные вещи (сломанные или с дефектами), то этим притягивают неудачу. Чтобы избежать неприятностей, необходимо научиться выбрасывать всё сломанное и испорченное.

Весы

Весам может вести в том случае, когда в душе спокойствие и гармония. Окружать их должны только позитивные люди и предметы. Ни в коем случае их не должно окружать то, что провоцирует негативные эмоции: грусть, тоску, слезы. От подобного им нужно держаться подальше.

Скорпион

Удача в жизни Скорпиона зависит от других людей, с которыми они строят отношения. Если Скорпион расстается с человеком, ему нужно и избавляться от всех вещей, которые связаны с этим человеком. Научитесь отпускать всё, в том числе и воспоминания.

Стрелец

Для Стрельца движение – жизнь. Как только они делают перерыв, удача уходит от них. В этот список попадают и средства передвижения, они замедляют везение. А вот мобильные телефоны, наоборот, притягивают удачу. Окружайте себя правильными вещами, тогда счастья и везение никуда не денутся.

Козерог

Данный знак помешан на чистоте и порядке. Как только баланс нарушен, их жизнь рушится. Это касается и находящихся в доме непарных вещей, которые также портят энергетику. Чтобы всё исправить, достаточно разложить вещи по местам.

Водолей

Всё в жизни Водолея построено на чувствах и эмоциях. Когда их хвалят и преподносят подарки от души, тогда и удача будет приходить. Если же презенты преподносят с плохими намерениями, то они будут утяжелять энергетику и отпугивать удачу. Поэтому от подобных подарков нужно избавляться сразу.

Рыбы

Рыбы тонкие натуры, они, как никто другой, чувствуют эмоции и искреннее их переживают. Непроизвольно испытав негативные эмоции, Рыбы сами отворачивают свою удачу. Поэтому нужно избегать всего, что может вызвать печаль и грусть.