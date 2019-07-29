Детали Диетологи рассказали о полезных в летнюю жару продуктах

2019-07-29 17:30 402

 

Диетологи рассказали, что арбузы и дыни следует употреблять для нормальной терморегуляции организма.

Эти продукты состоят на 90-95% из жидкости, поэтому поддерживают водный баланс.

Они полезнее газированных сладких напитков и содержат достаточное количество витаминов. Охладить организм помогут листовые овощи, особенно темно-зеленые, в составе которых много питательных веществ.

В летний период полезно будет включить в свой рацион питания свежие салаты с петрушкой. Также лучше не отказываться от помидоров, огурцов, листового салата и сельдерея. Калий, который содержится во многих фруктах и овощах, регулирует потерю жидкости в организме.

Лучше отдавать предпочтение смузи из вышеперечисленных продуктов, чем сокам и фрешам. В этом случае теряются полезные витамины, необходимые в жаркий период года.

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