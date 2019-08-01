Украина КАРТА Жаркие дни и холодные ночи - в Украину пришла сентябрьская погода

2019-08-01 11:42 240

Сегодня на западе Украины, синоптики прогнозируют дожди с грозой, температура до +28 градусов.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на юге страны местами грозовые дожди, температура днем составит +27 +29, ночью столбик опустится до +18.

В центральных и восточных областях температура воздуха днем ожидается до +23, ночью составит до +13 градусов, без осадков. В северных областях местами мелкий дождь, дневная температура составит до +21, ночью +10. На западе Украины грозовые дожди, днем до +24 градусов, ночью температура ожидается до +14.

В Киеве на сегодня прогнозируют переменно-облачною погоду, без осадков, температура воздуха днем до +20, ночью столбик опустится до +11 +13 градусов.