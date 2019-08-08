Украина Вступил в силу закон о "зеленом" тарифе для владельцев солнечных панелей

2019-08-08 15:14 249

В официальном парламентском издании "Голос Украины" официально опубликовали закон № 2755-VIII, который устраняет несогласованности в законе об альтернативных источниках энергии и предоставляет возможность строить солнечные электростанции (СЭС) как на земле, так на крышах и фасадных конструкциях.

Закон определяет порядок расчета "зеленого" тарифа для всех домашних солнечных электростанций независимо от размещения и установленной мощности.

Документ даст потребителям право устанавливать домашнюю СЭС мощностью до 30 кВт, однако не содержит механизма установления "зеленого" тарифа для генерирующих электроустановок таких потребителей.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон о введении аукционов по распределению квот поддержки производителей "зеленой" электроэнергии. Поправка № 24 предусматривала порядок расчета "зеленого" тарифа для СЭС до 50 кВт при условии их расположения на крышах и/или фасадах зданий и других капитальных сооружений. Таким образом, владельцы наземных домашних СЭС лишились права подключить свои электростанции по "зеленому" тарифу. В июле текущего года парламент исправил эту ситуацию, приняв 243 голосами народных депутатов законопроект № 10357. Президент Владимир Зеленский подписал закон 6 августа.

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