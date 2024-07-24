Жизнь В Украине начали выдавать первые беспроцентные кредиты на покупку солнечных панелей

2024-07-24 09:35

В Украине выдали первые кредиты в рамках госпрограммы беспроцентного кредитования физических лиц – владельцев домохозяйств на приобретение энергетического оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.



Программа льготного кредитования для частных домохозяйств заработала 20 июля.



Владельцы домов могут получить финансирование под 0% для закупки оборудования и установки в собственных домохозяйствах солнечных панелей с системами накопления энергии и ветровых установок.



Полностью будет компенсироваться процентная ставка по таким кредитам в течение 10 лет. Сумма кредита может составлять до 480 тысяч гривен на приобретение и установку гибридной системы электроснабжения.



Кредитные продукты для граждан уже доступны в таких банках как ПриватБанк, Сбербанк, Укргазбанк, Сенс Банк и Глобус.



Банки могут корректировать условия программы. Например, ПриватБанк кредитует частных лиц по этой программе сроком в 5 лет. Условия кредита от каждого банка доступны на их сайтах.



Как известно, Кабинет Министров утвердил Порядок предоставления финансовой поддержки физическим лицам, устанавливающим в собственных домохозяйствах генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников энергии.