Жизнь До конца 2025 года на всех админзданиях Украины будут установлены ​​солнечные панели

2024-08-15 10:27

В Украине до конца следующего года на всех административных зданиях будут установлены ​​солнечные панели с системами сохранения энергии. Об этом заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сказала в эфире телемарафона.

"Принято решение об обязательности установки до конца следующего года на всех общественных домах, учитывая министерства, ведомства, агентства, также областные военные администрации, солнечных панелей с системами хранения энергии", - сказала она.

"Все это мы делаем для того, чтобы повысить энергонезависимость как объектов критической инфраструктуры, и вообще каждого украинца", - отметила Гринчук.

Она добавила, что в первую очередь солнечные панели будут устанавливать на крышах школ и больниц.

Также планируется построить в 2024 году до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы.