Украина КАРТА В Украину идет активный фронт - страну накроют грозы, град и шквальный ветер

2019-08-13 10:41 411

В Украину из Центральной Европы перемещается активный атмосферный фронт, в связи с чем в западных, северных и Винницкой областях 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины в метеорологическом предупреждении.

В сообщении указано, что в связи с резким ухудшеним погодных условий в Украине объявили второй уровень опасности (желтый) днем ​​13 августа.

"В течение суток 14 августа на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности (оранжевый)", - сказано в сообщении.

В четверг, 14 августа в западных областях ожидается резкое снижение дневной температуры до 20-25 ° (на 5-10 °).

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