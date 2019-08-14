Детали Дубинский раскрыл преступную схему с участием НБУ: «пророссийский смотрящий во главе»

2019-08-14 13:09 201

В «Слуге народа» рассказали о коррупционных схемах в украинском бизнесе и высших эшелонах власти – в частности, о так называемых «смотрящих украинских банков».

Видео под названием «Как разворовываются госбанки или старые смотрящие для новой власти» было опубликовано накануне известным украинским журналистом и кандидатом в нардепы от «Слуги народа» Александром Дубинским.

В выпуске журналист рассказывает о том, что новой власти от старой достались «смотрящие»:

«Буду рассказывать о фамилиях, которые курируют самые вкусные сектора украинской экономики – в частности банковскую систему».

Первым делом Дубинский пожелал рассказать о бизнес-партнере Екатерины Рожковой, которая сейчас является первым замом Главы НБУ – Алексее Дидковском, управляющем партнере юркомпании «Астерс». Журналист утверждает, что последнего называют в Украине «смотрящим» за проблемными активами «Ощадбанка» — одного их крупнейших госбанков Украины:

«Одна из сделок, связанная с «Астерс» и Дидковским – это продажа долгов группы компаний «Креатив», которые потом так удачно были раздеребанены, да что маслоэкстракционные заводы группы «Креатив» — у них оборот в миллиард долларов, через госбанки – «Ощадбанк» в частности, оказались в руках олигарха Андрея Веревского».

По словам Дубинского вышеописанной схемой управлял начальник департамента Управления проблемной задолженности «Ощадбанк» Андрей Пожидаев, он «человек» Дидковского:

«Дидковский же обналичивал деньги и при национализации ПриватБанка – потому что платежи, которые выводились через Нацбанк на юридических советников, оседали в компании «Астерс», а потом компания выводила эти деньги на подставных лиц – физических, которые потом участвовали в аукционах по приобретению залоговой недвижимости банков-банкротов в фонды гарантирования вкладов через площадку еще одной компании». Последняя компания также, так или иначе связана с Дидковским, через человека, который курирует продажи залоговых объектов в Фонды гарантирования.

Дидковский «сидит» на российской стороне, утверждает журналист, ведь деньги получает оттуда – является юристом одной из крупнейших компаний РФ, которую здесь контролирует украинский Аммиакопровод.

Схема работает и журналист указывает на то, что украинским властям давным-давно пора заняться ее ликвидацией:

«Параллельно передаю привет главе «Ощадбанка» Андрею Пышному, который так сказать «сквозь пальцы» смотрит на исчезновение проблемных активов», — заключил Александр Дубинский.

Напомним и том, что ранее глава штаба партии «Слуга народа» рассказал о новой реформе.

Глава штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал о планах команды президента провести административную реформу, в ходе которой будут укрупнены районы и введен институт префектов:

«Реформа предусматривает расширение полномочий власти местного уровня и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации и замену их на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов».

Политик утверждает, что при такой модели «мощный районный уровень не сильно нужен»:

«Поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект», — отметил Александр Корниенко.

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