Украина КАРТА Дожди, жара и холодные ночи - прогноз погоды на праздничные выходные

2019-08-23 14:47 198

В Украине 24-26 августа в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди с грозами, но жара отступать не будет. Температура в эти дни местами повысится до +34.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра страны, в субботу, 24 августа, ожидаются осадки. Дождь с грозой ожидается во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

На севере температура воздуха днем повысится до 24...26 градусов тепла, а ночью - до +12...+14. На западе ожидается днем +24...+26, а ночью - +11...+13. На востоке синоптики прогнозируют днем +30...+32, а ночью - +18...+20. На территории южных областей днем будет +32...+34, а ночью - +20...+22. В центральной части страны синоптики прогнозируют днем +26...+28, а ночью - +13...+15. В Киеве на День Независимости осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем повысится до +25...+27, а ночью - +13...+15.

В воскресенье, 25 августа, дожди ожидаются во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На севере температура воздуха днем повысится до 24...26 градусов тепла, а ночью будет +11...+13. На западе днем ожидается +25...+27, ночью - +12...+14. На востоке синоптики прогнозируют днем 30...32, а ночью 17...19. На территории южных областей днем будет +32...+34, а ночью - +19...+21. В центральной части страны синоптики прогнозируют днем +26...+28, а ночью - +13...+15.

В Киеве последний день недели будет не дождливым, но немного прохладным. Температура воздуха днем повысится до +25...+27, а ночью будет +13...+15.

В выходной для многих укрианцев понедельник, 26 августа, синоптики прогнозируют дождь в Закарпатской области. На севере температура воздуха днем повысится до 26...28 градусов тепла, а ночью - +12...+14. На западе ожидается днем +27...+29, а ночью - +13...+15. На востоке синоптики прогнозируют днем +26...+28, а ночью - +13...+15. На территории южных областей днем будет +30...+32, а ночью - +16...+18. В центральной части страны синоптики прогнозируют днем +27...+29, а ночью - +13...+15. В Киеве начнется новая неделя без осадков. Температура днем повысится до 26...28 градусов тепла, ночью - +12...+14.

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