Мир В Иране впервые женщинам разрешили посетить футбольный матч отбора на ЧМ

2019-08-26 22:12 126

В Иране разрешили женщинам, которым запрещено посещать футбольные матчи, сходить на игру отборочного турнира к чемпионату мира. 

Как заявил замминистра спорта Джамшид Тагизаде, женщины смогут прийти на стадион Азади в Тегеране на квалификационный матч команды Ирана против Камбоджи 10 октября.

Власть Ирана заявляет, что запрет посещать стадионы бережет женщин от ругани, которая звучит от болельщиков-мужчин. Запрет, действующий уже несколько десятков лет, лишь изредка снимали для отдельных групп зрительниц, сообщает Радио Свобода.

Напомним, недавно в другой исламской стране начали менять правила для женщин. В Саудовской Аравии резкие послабления в общественной сфере начались после прихода к власти Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им в 2017 году своего 31-летнего сына − Мухаммеда бен Салмана − наследником престола.

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Мир

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