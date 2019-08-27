Украина КАРТА Прогноз погоды: В Украину возвращается жара, объявлена опасность 5 класса

2019-08-27 13:16 42

Сегодня в Украине ожидается сухая и жаркая погода, только в двух областях на западе - небольшие дожди с грозами, дневная температура составит от 26 до 32 градусов.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидаютсянебольшие грозовые дожди, на остальной территории Украины - сухо.

На западе дневная температура составит от +28 до +32 градусов, на юге столбик термометра также поднимется до +32 градусов. Вместе с тем, на территории аннексированного Крыма ожидается 28-30 градусов выше нуля днем. В восточных регионах жара будет не такой сильной - прогнозируют от 26 до 28 градусов тепла, примерно такие же температуры на севере государства.

"27 августа в Украине, кроме отдельных районов Ивано-Франковской области, чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - предупреждают синоптики.