Украина Военный прокурор Чумак заявил, что проведет тщательное расследование Иловайской трагедии

2019-09-13 16:28 459

Военной прокуратурой будет проведено расследование причин, приведших к Иловайскому котлу на Донбассе в 2014 году. 

"Иловайская трагедия и все, что происходило тогда в Иловайске, будет расследовано и будет расследовано очень тщательно. Политики могут сразу давать оценки, это измена или что-либо другое. У прокурора нет такого права и поэтому квалификация того, что там произошло, будет и она будет соответствовать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству", - сообщил новый военный прокурор и заместитель главы ГПУ Виктор Чумак в программе "Право на власть".

  Напомним, 24-29 августа 2014 года был пик Иловайской трагедии, украинские вооруженные подразделения были окружены российскими войсками. Согласно отчету Минобороны Украины, вторжение российских войск на территорию Украины происходило именно 24-29 августа. Из-за вторжения регулярных подразделений Вооруженных сил РФ батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение. 28 августа положение украинских военных стало критическим, и в тот же день пятый президент Украины Петр Порошенко обвинил РФ в открытом вооруженном вторжении на Донбасс.

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