Украина Расследование причин Иловайской трагедии и поиск виновных передали СБУ

2019-11-27 12:16 261

Для дальнейшего расследования в СБУ передано "дело Иловайска". Об этом сообщила пресс-секретарь Главного военного прокурора Евгения Сливко.

"Дело передано по подследственности в СБУ", - заявила Сливко, передет "УНН".

Ранее сообщалось, что документы уголовного производства по Иловайской трагедии насчитывают более 1150 томов, из них более 550 находятся под грифом "Секретно" и "Совершенно секретно".

Для допроса в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве был вызван Петр Порошенко. 15 ноября сообщалось, что пятый президент не явился на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии. Его повторно вызвали на 19 ноября, но он не пришел и в тот день.

Напомним, на Донбассе в боях за Иловайск в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще 40 пропали без вести, 13 бойцов были в плену у боевиков. При выходе по "зеленому коридору" погибли 129 человек, ранены - 18, пропали без вести - 22 военных.

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