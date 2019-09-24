Политика Главный военный прокурор Виктор Чумак пояснил, почему тормозилось дело по Иловайской трагедии

2019-09-24 10:42 1941

Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак в эфире Украинского радио рассказал о расследовании дела по Иловайской трагедии.

По его словам, дело Иловайска не закрывалось, а находится в стадии производства. Сейчас, считает Чумак, можно получить новые показания, которые помогут расследованию. "Люди, которые могут дать показания по Иловайской трагедии, занимали или до сих пор занимают достаточно высокие должности.

Раньше они просто отказывались приходить на допросы. Думаю, что сейчас они спокойно придут на допросы и расскажут все, как происходило во время планирования и развития событий в Иловайске", - сказал военный прокурор.

Чумак подчеркнул необходимость доведения дела до конца, в частности - сбора доказательств.

"Были ли в решениях признаки уголовного правонарушения. Или были ли в этих решениях политические ошибки или ошибки в планировании. А это чуть другие вещи", - добавил он. В заключение Чумак сказал: "Всем, конечно хочется, чтобы всех посадить, но должна быть четкая правовая квалификация этих действий".

Напомним, в августе 2019 года Генштаб ВСУ уточнили число погибших военных в боях за Иловайск в августе 2014 года. Потери составили 220 военных, еще 40 пропали без вести и 13 военнослужащих до сих пор находятся в плену.