Украина КАРТА Сегодня в Украине похолодает, страну накроют дожди и штормовой ветер

2019-09-18 11:42 279

Сегодня почти по всей территории Украины синоптики прогнозируют дожди за исключением западных областей, температура воздуха поднимется до +14 градусов. Также 18 сентября порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на западе Украины местами ожидаются дожди, температура днем составит +14…16 градусов, ночью столбик опустится до +7…9. В северных регионах синоптики прогнозируют осадки, дневная температура воздуха +12…14 градусов, ночью до +9. На востоке Украины также ожидаются дожди, днем температура поднимется +14…16 градусов, ночью +9…11. В южных областях мелкий дождь, дневная температура поднимется до +22…24 градусов, ночью столбик опустится +14…16.

В столице сегодня синоптики прогнозируют осадки, температура днем составит +12…14, ночью до +9…11.