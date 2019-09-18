Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Патрулей с радаром TruCAM станет больше - карта размещения и график работы

2019-09-18 13:16 186

На дорогах Украины с четверга, 19 сентября, увеличится количество участков, где сотрудники патрульной полиции будут использовать приборы для фиксации скоростного режима TruCAM.

"С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будут расширены восемь существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM", – сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его данным, в настоящее время для измерения скорости на дорогах используются 100 таких приборов.

Он также опубликовал в своем посте таблицы и карту размещения TruCAM с указанием участков автодорог и дат, с которых на них начинается измерение скоростного режима.

"И мы делаем это не для того, чтобы привлечь побольше к ответственности или собрать как можно больше штрафов. Наша цель другая – предупредить это правонарушение и приучить водителей быть ответственными на дороге", – написал он.