Мир В заповеднике Кении родилась зебра с необычным окрасом

2019-09-18 18:00 90

 

В заповеднике Масаи-Мара (Кения) родилась черная зебра, которая уникальна своей окраской: она чернее остальных видов этой редкой породы, с точками на боках вместо полосок, сообщает Daily Nation.

Необычного жеребенка заметил гид-фотограф Энтони Тира.

"Сначала я подумал, что это была зебра, которая была поймана и помечена для миграции. Я был в замешательстве, когда впервые увидел это", - отметил Тира. Он также добавил, что скорее всего жеребенок страдает меланиновым расстройством.

"Ей было около недели, она выглядела слабой и сильно отличалась от других, потому что у нее не было полос и она постоянно была рядом со взрослой зеброй, вероятно ее матерью", - добавил гид. 

Уникальная черная зебра тут же привлекла внимание фотографов и туристов, которые приехали посмотреть на осеннюю миграцию антилоп гну. У реки в заповеднике, где видели черного жеребенка собрались сотни туристических фургонов, а его фото появились в соцсетях.

 

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