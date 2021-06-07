Мир У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь

2021-06-07 17:00

 

Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями. Об этом сообщил представитель звездной пары в официальном обращении. 

По информации, у герцогов родилась дочь, которая получила имя Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор. 

Как стало известно, девочка родилась еще несколько дней назад - в пятницу в 11:40 в Санта-Барбаре, что в американском штате Калифорния.

"Она при рождении весила 7 фунтов 11 унций. И мать, и ребенок здоровы и хорошо себя чувствуют, они уже дома", - говорится в сообщении пресс-секретаря.

Лили названа в честь ее прабабушки, королевы Елизаветы II, чье семейное прозвище - Лилибет.

Второе же имя - Диана дано в честь погибшей матери принца Гарри - принцессы Уэльской.

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