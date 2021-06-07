У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь

Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями. Об этом сообщил представитель звездной пары в официальном обращении.
По информации, у герцогов родилась дочь, которая получила имя Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор.
Как стало известно, девочка родилась еще несколько дней назад - в пятницу в 11:40 в Санта-Барбаре, что в американском штате Калифорния.
"Она при рождении весила 7 фунтов 11 унций. И мать, и ребенок здоровы и хорошо себя чувствуют, они уже дома", - говорится в сообщении пресс-секретаря.
Лили названа в честь ее прабабушки, королевы Елизаветы II, чье семейное прозвище - Лилибет.
Второе же имя - Диана дано в честь погибшей матери принца Гарри - принцессы Уэльской.