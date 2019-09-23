Украина ТРАГЕДИЯ Раскрыты детали смертельного ДТП под Житомиром, водитель фуры задержан

2019-09-23 12:43 237

Правоохранители пока еще выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Новоград-Волынском районе Житомирской области, унесшего накануне 9 человеческих жизней, но уже известны некоторые делтали.

По данному факту открыто уголовное производство, рассказала в эфире украинского телеканала  спикер Нацполиции области Алла Ващенко.

Предварительно установлено, что автобус Житомир - Яремче, который возвращался из Яремче, остановился на обочине дороги из-за технической неисправности - водителю необходимо было заменить пробитое колесо. В этот момент в транспортное средство въехал грузовик с полуприцепом.

По данным полиции, троих травмированных пассажиров доставили в реанимационное отделение Новоград-Волынской больницы, других - в травматологические отделения. По данным ГосЧС, всего в результате аварии госпитализировали 11 человек.

"Сейчас говорить однозначно, кто виновник, еще рано. Водителя грузовика задержали в соответствии со ст. 208 КПКУ (задержание уполномоченным должностным лицом)", - рассказала Ващенко. Известно, что водитель является жителем Житомирской области, у него 5-летний стаж вождения.

На данный момент проводятся следственные действия, назначаются соответствующие экспертизы для установления всех обстоятельств. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, которые привели к гибели двух и более человек).

 

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