Украина фото На трассе Киев - Ковель - Ягодин перевернулась маршрутка, много пострадавших

2019-11-26 14:43 117

В Житомирской области микроавтобус с пассажирами вылетел в кювет и перевернулся, пострадали восемь человек.

Как сообщили в пресс-службе полиции области, авария произошла на участке автодороги Киев - Ковель - Ягодин, в Лугинском районе Житомирской области.

Предварительно установлено, что 29-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, двигаясь в направлении Киева, вблизи села Летки Лугинского района не справился с управлением, в результате чего авто перевернулось и оказалось в кювете.

В результате водитель и семь его пассажиров, женщины и мужчины в возрасте от 19 до 46 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы в Коростенскую и Лугинскую районные больницы.