Украина фото На трассе Киев - Ковель - Ягодин перевернулась маршрутка, много пострадавших

2019-11-26 14:43 117

В Житомирской области микроавтобус с пассажирами вылетел в кювет и перевернулся, пострадали восемь человек.

Как сообщили в пресс-службе полиции области, авария произошла на участке автодороги Киев - Ковель - Ягодин, в Лугинском районе Житомирской области.

Предварительно установлено, что 29-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, двигаясь в направлении Киева, вблизи села Летки Лугинского района не справился с управлением, в результате чего авто перевернулось и оказалось в кювете.

В результате водитель и семь его пассажиров, женщины и мужчины в возрасте от 19 до 46 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы в Коростенскую и Лугинскую районные больницы.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Одесской и Житомирской областях объявили траур по погибшим в ДТП

2019-09-23 14:45 1194

ТРАГЕДИЯ Раскрыты детали смертельного ДТП под Житомиром, водитель фуры задержан

2019-09-23 12:43 1173

ТРАГЕДИЯ ДТП с маршруткой под Одессой: обнародованы имена восьми погибших

2019-09-23 08:39 1131

фото На Одесской трассе вылетела с дороги и перевернулась цистерна с бензином

2019-08-16 13:42 1389

Еще новости в разделе "Украина"

ПОЛНЫЙ СПИСОК Где в Киеве поставили камеры для автоматической фиксации нарушений ПДД

2019-11-26 15:45 78

фото На трассе Киев - Ковель - Ягодин перевернулась маршрутка, много пострадавших

2019-11-26 14:43 117

В доме замначальника Киевской таможни Тупальского прошел обыск

2019-11-26 14:15 288

Устроившему ДТП Николаю Кулебе грозит до 8 лет тюрьмы, его старший сын еще в коме

2019-11-26 13:14 222
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

ПОЛНЫЙ СПИСОК Где в Киеве поставили камеры для автоматической фиксации нарушений ПДД 2019-11-26 15:45 78
фото На трассе Киев - Ковель - Ягодин перевернулась маршрутка, много пострадавших 2019-11-26 14:43 117
В доме замначальника Киевской таможни Тупальского прошел обыск 2019-11-26 14:15 288
Устроившему ДТП Николаю Кулебе грозит до 8 лет тюрьмы, его старший сын еще в коме 2019-11-26 13:14 222

Лента

ПОЛНЫЙ СПИСОК 15:45 Где в Киеве поставили камеры для автоматической фиксации нарушений ПДД
15:16 Доллар аномально подешевел до отметки 2016-го года - курс валют на сегодня
15:01 Добкин пустил на колбасу зараженную сальмонеллой курятину
фото 14:43 На трассе Киев - Ковель - Ягодин перевернулась маршрутка, много пострадавших
14:15 В доме замначальника Киевской таможни Тупальского прошел обыск
13:42 Знаменитый Печерский суд Киева вынес жесткое решение по делу Порошенко
13:14 Устроившему ДТП Николаю Кулебе грозит до 8 лет тюрьмы, его старший сын еще в коме
12:46 ГБР запросило разрешения на арест обидевших Зеленского Софии Федины и Маруси Зверобой
фото 12:12 Железная пятерка! НБУ в декабре запустит в оборот новую монету номиналом 5 гривен
11:45 В Грузии спецназ водометами разогнал акцию протеста около парламента