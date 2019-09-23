Политика В Одесской и Житомирской областях объявили траур по погибшим в ДТП

2019-09-23 14:45 108

Одесская облгосадминистрация объявила понедельник, 23 сентября, днем траура по девяти погибшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Овидиопольском районе. Распоряжение №1135/А-2019 подписала и.о. председателя ОГА Светлана Шаталова.

"В связи с трагедией, произошедшей 21 сентября и приведшей к гибели людей, объявить 23 сентября днем траура по погибшим. Приспустить Государственный флаг Украины на домах и сооружениях государственной власти и местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций", - говорится в документе.

Ранее полиция назвала причину ДТП под Одессой. Девять человек погибли в ДТП из-за того, что автоцистерна выехала на встречную полосу перед маршруткой.

Аналогичная трагедия всколыхнула и Житомирскую область. Тут многотонная фура налетела на автобус с людьми, погибли девятеро пассажиров.

В Житомире сегодня объявили трехдневный траур по девяти погибшим в результате столкновения бензовоза и автобуса.

Как сообщает пресс-служба Житомирского горсовета, траур обьявили по распоряжению городского головы Сергея Сухомлина. В горсовете пообещали семьям погибших материальную помощь.

"В Житомирской городской объединенной территориальной громаде объявлен трехдневный траур по погибшим а автокатастрофе, в городе приспустят государственные флаги", - говорится в сообщении.