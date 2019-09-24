Покраска металлических стеллажей: преимущества покрытия и особенности процесса

Несмотря на то что холоднокатаная сталь довольно прочный и надежный материал, под воздействием влаги и воздуха на поверхности со временем образуется ржавчина. Коррозия – опасный враг металлических конструкций. Она приводит элементы к преждевременному износу, становится причиной обрушения конструкций. Для защиты стали от коррозии применяются лакокрасочные, порошково-полимерные составы, покрытие элементов тонким слоем цинка. Какой из вариантов предпочтительнее для металлических складских стеллажей? Ответ однозначен – порошково-полимерный состав.
Паллетные стеллажи Forstor надежно защищены от коррозии, царапин, которые могут появиться в результате случайного столкновения с техникой или неаккуратной загрузки/выгрузки товара. Среди преимуществ покрытия также отмечают:
Технология нанесения порошковой краски
Чтобы покрытие выглядело презентабельно и в полной мере выполняло функцию защиты стали от коррозии, металлические элементы перед покраской проходят тщательную процедуру подготовки.
Очистка выполняется механическим и химическим способами. Щетки и диски помогают удалить с поверхности пыль, грязь. Химическая чистка подразумевает опускание элементов в ванны со специальными растворами. После очистки заготовки высушиваются, грунтуются. В результате на поверхности образуется пленка, защищающая металл от коррозии. В составе грунтовки содержится цинк, предотвращающий разрушение материала из-за перепадов температур.
Порошковое покрытие наносится в специальных камерах с помощью распылителей. Краска равномерно оседает на металлической поверхности. Далее заготовки проходят этап полимеризации. В специальных печах элементы нагреваются, что приводит к оплавлению частиц порошковой краски. В результате термической обработки образуется прочное покрытие. После охлаждения заготовки готовы к транспортировке или монтажу.
Строгое соблюдение технологии, снятие замеров перед составлением проектной документации позволяет создавать надежные системы хранения для складов независимо от назначения и типа продукции. Больше информации о реализованных проектах паллетных стеллажей можно узнать по ссылке https://forstor.ua/our-projects/projects-pal/