Детали Покраска металлических стеллажей: преимущества покрытия и особенности процесса

2019-09-24 18:50 336

Несмотря на то что холоднокатаная сталь довольно прочный и надежный материал, под воздействием влаги и воздуха на поверхности со временем образуется ржавчина. Коррозия – опасный враг металлических конструкций. Она приводит элементы к преждевременному износу, становится причиной обрушения конструкций. Для защиты стали от коррозии применяются лакокрасочные, порошково-полимерные составы, покрытие элементов тонким слоем цинка. Какой из вариантов предпочтительнее для металлических складских стеллажей? Ответ однозначен – порошково-полимерный состав.

Паллетные стеллажи Forstor надежно защищены от коррозии, царапин, которые могут появиться в результате случайного столкновения с техникой или неаккуратной загрузки/выгрузки товара. Среди преимуществ покрытия также отмечают:

Долговечность. При нанесении состава на комплектующие стеллажных конструкций используется специальная технология, включающая термическую обработку. Покрытие не скалывается, не «облезает» со временем. Порошковый состав надежно защищает сталь от влаги, перепадов температур, негативного воздействия среды. Покрытие не нужно обновлять со временем, что позволяет сэкономить средства и сократить нагрузку на персонал склада или магазина. Экологичность. В составе порошково-полимерной краски отсутствуют токсичные вещества, способные вызвать аллергическую реакцию. Покрытие безопасно для человека, товаров на складе и окружающей среды. При нагревании оно не выделяет вредных веществ в атмосферу.

Внешний вид. На заводе складского оборудования «Форстор» металлические элементы покрываются краской из каталогов RAL. Заказчикам предоставляется возможность выбора оттенка будущих складских конструкций. Наибольшей популярностью пользуются яркие цвета. Компании нередко заказывают покраску в корпоративных оттенках. Металлические стеллажи подходят для установки в помещениях с повышенным уровнем влажности или агрессивными условиями среды. Покрытие предотвращает появление ржавчины, повреждений в результате воздействия химических компонентов. Доступная цена окрашивания обусловливается низкими потерями материала при нанесении покрытия. Не осевшие на обрабатываемую поверхность частицы состава улавливаются и распыляются заново.

Технология нанесения порошковой краски

Чтобы покрытие выглядело презентабельно и в полной мере выполняло функцию защиты стали от коррозии, металлические элементы перед покраской проходят тщательную процедуру подготовки.

Очистка выполняется механическим и химическим способами. Щетки и диски помогают удалить с поверхности пыль, грязь. Химическая чистка подразумевает опускание элементов в ванны со специальными растворами. После очистки заготовки высушиваются, грунтуются. В результате на поверхности образуется пленка, защищающая металл от коррозии. В составе грунтовки содержится цинк, предотвращающий разрушение материала из-за перепадов температур.

Порошковое покрытие наносится в специальных камерах с помощью распылителей. Краска равномерно оседает на металлической поверхности. Далее заготовки проходят этап полимеризации. В специальных печах элементы нагреваются, что приводит к оплавлению частиц порошковой краски. В результате термической обработки образуется прочное покрытие. После охлаждения заготовки готовы к транспортировке или монтажу.

Строгое соблюдение технологии, снятие замеров перед составлением проектной документации позволяет создавать надежные системы хранения для складов независимо от назначения и типа продукции. Больше информации о реализованных проектах паллетных стеллажей можно узнать по ссылке https://forstor.ua/our-projects/projects-pal/