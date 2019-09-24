Детали «КРАНКОМПЛЕКТ»: ТРАВЕРСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ С ДОСТАВКОЙ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ

2019-09-24 20:20 225

Крановый завод «Кранкомплект» выпускает и реализует широкий ассортимент товаров. В каталоге компании можно выбрать и заказать кранкомплект на выгодных условиях. Этот комплект используется коммунальными службами для соединения водопроводных труб. Применяется в жилых домах, в общественных зданиях и на различных предприятиях. Узнать больше информации о траверсах можно по ссылке https://krankomplekt.com/gruzozahvat/traversa/

Траверса это вспомогательный часть грузоподъемного крана. Закрепив траверсу на крюках крана, к ней цепляют необходимый груз с помощью захватных устройств или строп, что позволяет поднимать крупногабаритные грузы.

Все имеющиеся в наличии траверсы завода «Кранкомплект» отвечают современным стандартам и имеют сертификат качества, так как вся продукция завода, пользуется спросом уже на протяжении. С каждым годом, количество заказчиков на грузоподъемные траверсы становится все больше и больше, что говорит о высокой надежности.

Преимущества завода «Кранкомплект»

Траверсы изготавливаются на современном оборудовании и только из качественных материалов. В процессе изготовления, все изделия проходят проверку, на всех технологических этапах, что позволяет обеспечить максимальные эксплуатационные характеристики.

Выпускаемые траверсы в отличается преимуществами, главные среди которых это:

высокое качество;

надежность;

безопасность;

функциональность,

доступная цена.

Кроме этого, выдерживает большие нагрузки, высокое давление и резкие перепады температуры. Отличается устойчивостью против коррозии, воздействия агрессивной среды и высокой влажности. Не деформируется и не разрушается в процессе эксплуатации.

Защитное покрытие надежно защищает от механических повреждений. Изделие может использоваться в различных отраслях промышленности и в бытовых условиях. Перед применением необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя.

По своим характеристикам траверсы завода не уступают зарубежным аналогам, поэтому и спрос на эти изделия стабильный во всех регионах . Отзывы клиентов о продукции завода исключительно положительные. Заказать можно оптом и в розницу.



Установка и особенности

Установка занимает мало времени и может быть выполнена самостоятельно или с опытными специалистами. Монтаж осуществляется с помощью специального набора инструментов. После монтажа проводится проверка работоспособности.

Кранкомплект известного бренда не требует сложного ухода. Если соблюдать правила эксплуатации, то изделие может служить годами. При необходимости можно легко демонтировать и поменять на новый. Демонтаж и установка нового кранкомплект производится при перекрытой трубе водопровода.

Среди особенностей можно назвать – простоту монтажа, надежность конструкции и практичность. Все детали эффективно выполняют свою функцию после установки. Работает безотказно на протяжении многих лет. Даже при больших нагрузках не теряет своей эффективности и производительности.

Цена и стоимость

Собственное производство и отсутствие посредников позволяет реализовывать траверсы по доступной для клиентов цене. Стоимость зависит от модификации и материалов. Узнать точную цену можно на сайте завода или по телефону.

При необходимости можно воспользоваться бесплатной консультацией специалистов. Они ответят на все интересующие клиента вопросы. Оформить заказ можно на сайте или по телефону. Это займет не больше минуты. Оплата наличным и безналичным расчётом. Доставка во все регионы.

Если понадобился кранкомплект с высокими эксплуатационными свойствами, то лучше приобретать продукцию завода «КРАНКОМПЛЕКТ». Клиентов ждет высокое качество, оперативная доставка и приемлемые цены. Звоните.