Детали КАК УСТАНОВИТЬ ИНСТАЛЛЯЦИЮ «GEBERIT» ДЛЯ УНИТАЗА?

2019-09-24 20:26 216

Живете в ХХI веке, а делаете все «по старинке»? Пора в корне менять представления о комфорте и переходить на рельсы новаторства и высоких технологий! Инсталляция «Geberit» внесет свежую струю в ваш жизненный быт и изменит его к лучшему.

Посетите сайт интернет-магазина «Стевиан», и вы найдете только лучшую продукцию для оборудования ванных и санузлов. Об установке инсталляции для унитаза «Geberit» читайте далее.

Понятие об инсталляциях и их виды

Что представляют собой эти системы, и зачем они нужны? Стены в наших современных домах не всегда прочны и редко выдерживают нагрузку от подвесной установки.

Инженеры нашли выход из ситуации, разработав специальные конструкции. «Geberit» инсталляция от швейцарского производителя с мировым именем – одна из лучших.

Системы имеют вид металлического каркаса, который надежно монтируется в стену. К нему и будет непосредственно крепиться подвесной унитаз. Как же разобраться в бесчисленном разнообразии их видов и моделей?

По техническим характеристикам «Geberit» инсталляции для унитаза делятся на два типа:

Блочные: состоят из пластин для крепежа, которые составляют жесткий каркас. Данный тип инсталляций является более дешевым, нежели последующий. Конструкция монтируется только в несущую стену помещения. В комплект входят бак, анкера, комплект технических шпилек для крепления чаши унитаза.

Рамные: являются более надежными, универсальными и, соответственно, дорогостоящими. Конструкции представляют собой стальной остов со специальным покрытием, препятствующим коррозии. Крепежные работы выполняются с применением прилагающейся высокопрочной арматуры.

Внимание! Если стена недостаточно прочна либо вообще выполнена в виде перегородки из гипсокартона, подойдет второй тип инсталляции. В процессе монтажа специалисты также применяют их комбинированные модификации.

Где и как устанавливать инсталляции?

Прежде чем инсталляцию «Geberit» купить, следует сопоставить ее габариты, планировку помещения, а также прочность стены, в которую будет монтироваться установка.

Если санузел размещен на периферии дома или квартиры, вам не придется сомневаться в прочности несущей стены. В этом случае возможен бюджетный вариант установки – блочный.

Когда в ваши планы входит размещение унитаза в центральной части дома, не стоит жалеть денег на приобретение рамной конструкции.

При установке настенной инсталляции все элементы крепятся к стене, на которую и приходится основная нагрузка.

Если вы монтируете установку у гипсокартонной или пеноблочной перегородки, предпочтение лучше отдать напольной конструкции! Она разработана по специальному проекту и устанавливается на «ножках», что существенно разгружает вертикальную опору.

Внимание! При выборе инсталляции «Geberit», размеры и технические данные рамных либо блочных конструкций должны четко соответствовать габаритам вашего помещения.

Швейцарское качество в вашем доме

Как гласит русская пословица, «семь раз отмерь, один раз отрежь». Покупая инсталляцию для унитаза «Geberit», вам не придется жалеть о содеянном и многократно проверять конструкцию на прочность. Магазин «Стевиан» предлагает только качественную продукцию с гарантией проверенной временем. Откройте интернет-каталог, сделайте заявку и убедитесь сами!