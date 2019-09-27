Политика Уголовное дело Насирова возобновили и передали в Антикорсуд, - есть решение ВСУ

2019-09-27 10:14 132

Кассационный административный суд Верховного суда отменил все решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу экс-главы Госфискальной службы Романа Насирова.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, Насирова обвиняют в том, что он принял ряд решений, которыми разрешил не платить налоги компаниям нардепа-беглеца Александра Онищенко, которые добывали газ. Вследствие этих решений государство потеряло более двух миллиардов гривен.

В предыдущих судебных решениях, отмененных 26 сентября Кассационным судом, речь шла о "церемониальной функции" Насирова. Его роль якобы сводилась к тому, что он просто подписывал незаконные рассрочки по уплате налогов.

"Двухлетняя история о "церемониальных функциях" наконец закончилась. Теперь Насирова ждет полноценное судебное разбирательство уголовного дела против него в Антикоррупционном суде", – прокомментировал решение Верховного суда юрист ГПК Андрей Савин.

Решение Верховного суда окончательное и не подлежит обжалованию. Теперь уголовное дело против Насирова будет рассматривать Антикоррупционный суд.

Напомним, 11 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева отменил распоряжение КМУ об увольнении Насирова с должности председателя ГФС Украины, обязав восстановить его и выплатить упущенный заработок. Позже с Насирова сняли ответственность по делу Онищенко и переложили на руководителей местных Госналоговых инспекций.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Президент Зеленский подписал закон об антикоррупционном суде

2019-09-20 14:46 1164

Сегодня приступил к работе Высший антикоррупционный суд Украины - состав и полномочия

2019-09-05 09:40 789

Еще новости в разделе "Политика"

Бывший генпрокурор Луценко дал пояснения по делу сына Байдена

2019-09-27 11:15 45

Премьер Великобритании предложил распустить его правительство

2019-09-27 10:41 114

Уголовное дело Насирова возобновили и передали в Антикорсуд, - есть решение ВСУ

2019-09-27 10:14 132

В Пентагоне объяснили, в каком случае предоставят Украине военную помощь

2019-09-26 19:30 774
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Бывший генпрокурор Луценко дал пояснения по делу сына Байдена 2019-09-27 11:15 45
Премьер Великобритании предложил распустить его правительство 2019-09-27 10:41 114
Уголовное дело Насирова возобновили и передали в Антикорсуд, - есть решение ВСУ 2019-09-27 10:14 132
В Пентагоне объяснили, в каком случае предоставят Украине военную помощь 2019-09-26 19:30 774

Лента

11:15 Бывший генпрокурор Луценко дал пояснения по делу сына Байдена
10:52 Какие смартфоны войдут в рейтинг лучших в этом году?
10:47 Защищенные смартфоны: какие они, и какой бывает защита
10:41 Премьер Великобритании предложил распустить его правительство
10:14 Уголовное дело Насирова возобновили и передали в Антикорсуд, - есть решение ВСУ
09:40 Названы точные сроки полной инвентаризации сельхозземель в Украине
09:12 Полиция напомнила, когда и где нужно включать ближний свет или ходовые огни
08:24 Наследный принц Саудовской Аравии признал ответственность за убийство журналиста Хашогги
22:00 Новый штамм гриппа накроет Украину, врачи предупредили об опасности: кто в зоне риска
21:30 Доллар в Украине подорожал после стремительного падения